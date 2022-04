Le PSG conserve sa large avance en tête du classement

Hier soir, en conclusion de la 30e journée de Ligue 1, le PSG a livré une belle partition pour s’imposer largement face au FC Lorient (5-1) au Parc des Princes. Avec un Kylian Mbappé des grands soirs (deux buts et trois passes décisives), le club de la capitale se rapproche un peu plus de son 10e sacre dans le championnat français. En effet, à huit journées de la fin de la saison, les Rouge & Bleu comptent toujours une belle avance sur leurs poursuivants. Opposé à l’AS Saint-Etienne, l’Olympique de Marseille s’est imposé à Geoffroy Guichard (4-2) et conserve sa place de dauphin, à 12 unités du leader parisien. Dans le choc de cette 30e journée de Ligue 1, le Stade Rennais et l‘OGC Nice se sont partagés les points (1-1) et occupent respectivement la 3e et 5e place du classement. Un résultat nul qui a profité au RC Strasbourg. Face au RC Lens, le club alsacien s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0) et poursuit sa belle saison en occupant la 4e place.

Dans les autres résultats marquants de la journée, l’Olympique Lyonnais s’est imposé en fin de match face à l’Angers SCO grâce à sa nouvelle recrue Tetê (3-2). De son côté, l’AS Monaco a remporté son match face au FC Metz (2-1) tandis que le LOSC a concédé un triste nul, en supériorité numérique, face à la lanterne rouge, les Girondins de Bordeaux (0-0).

Avec ce festival offensif, le PSG retrouve sa place de meilleure attaque de Ligue 1 (64 buts), à égalité avec le Stade Rennais. Un podium complété par le RC Strasbourg (51 buts). Les Rouge & Bleu restent toujours la deuxième meilleure défense du championnat (28 buts encaissés), derrière l’OGC Nice (24) et devant l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais (29).

Résultats 30e journée de Ligue 1

OGC Nice / Stade Rennais (1-1)

LOSC / Bordeaux (0-0)

ASSE / OM (2-4)

Strasbourg / RC Lens (1-0)

Clermont / FC Nantes (2-3)

FC Metz / AS Monaco (1-2)

Montpellier / Brest (1-2)

Troyes / Reims (1-0)

OL / Angers (3-2)

PSG / Lorient (5-1)

Classement Ligue 1