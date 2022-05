La saison du PSG est terminée depuis seulement une semaine et pourtant l’actualité ne s’arrête pas, loin de là. Avec la prolongation de Kylian Mbappé, le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos, l’été s’annonce mouvementé du côté de la capitale française. Mauricio Pochettino n’est pas sur non plus de rester à Paris et beaucoup de noms sont cités pour le remplacer.

Pas de Zidane, la short-list se rétrécie

Comme nous vous l’avons révélé, le PSG avait fait de Zinedine Zidane sa priorité. Le coach français a échangé avec les dirigeants parisiens la semaine passée et même cette semaine. Téléfoot confirme ces informations et explique que “ZZ” ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Ce dernier ne serait pas convaincu par le projet parisien bien qu’il soit le choix numéro un de l’Émir. L’émission rajoute que la short-list pour prendre le poste d’entraîneur s’est réduite à quatre noms : Christophe Galtier, Sergio Conceição, Rúben Amorim et Thiago Motta. Selon nos informations, l’ancien milieu de terrain du PSG est un profil qui plaît en interne. Téléfoot rajoute que les décisionnaires qataris aimeraient se séparer de Neymar cet été. Néanmoins le Bresilien a dit vouloir rester dans la capitale. De plus, le PSG ciblerait un attaquant et un milieu afin de renforcer l’effectif.