Bernat ne devrait pas faire son retour cette saison (LP)

Gravement blessé contre Metz en septembre dernier, Juan Bernat souffrait des ligaments croisés du genou gauche. Le latéral gauche a été opéré et son retour sur les terrains était attendu pour la mi-avril ou début mai. Mais l’international espagnol n’a toujours pas retrouvé l’entraînement avec ses coéquipiers en ce début de mois de mai. Et selon les informations du Parisien, Bernat ne devrait pas faire son retour sur les terrains cette saison. “Son objectif est désormais d’effectuer une grosse préparation estivale afin d’être opérationnel à 100 % pour la reprise du championnat à partir du 6 août.” L’ancien valencian n’aura donc joué que trois matches cette saison. Pour le déplacement à Rennes, Mauricio Pochettino pourra compter sur pratiquement tout son effectif, sauf Bernat donc, et Kylian Mbappé – suspendu – et qui pourrait faire son retour contre Montpellier mercredi.

Le XI probable du PSG face à Rennes selon Le Parisien : Navas – Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Diallo – Gueye, Paredes – Di Maria, Verratti, Neymar – Icardi.