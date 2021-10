Marquinhos : « On a la sensation d’être de mieux en mieux »

Revenu tardivement après avoir disputé la Copa America avec le Brésil, Marquinhos a logiquement retrouvé sa place dans le onze de départ de Mauricio Pochettino. Solide, le capitaine des Rouge & Bleu participe au très bon début de saison du club de la capitale. À deux jours du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, le défenseur de 27 ans a été questionné sur le match face aux Rennais et sur l’état de forme de l’équipe dans un entretien au site officiel du club. Extraits choisis.

Une équipe qui s’améliore sur le plan athlétique ?

Marquinhos : « Oui, clairement. On parle entre nous aussi. On a la sensation d’être de mieux en mieux. Les premiers matches, on a pu être en difficulté mais il y avait vraiment un manque de rythme. Et même si tu t’entraînes à fond et que tu te donnes à fond sur les entraînements… Les matches c’est quelque chose à part niveau intensité. Donc là, on sent forcément qu’on prend vraiment le rythme avec les matches qui s’enchaînent. »

Les victoires lors des dernières minutes

Marquinhos : « Moi, je suis un optimiste. J’essaye toujours d’être positif, même dans la difficulté, et j’essaye de chercher les points positifs. Mais c’est vrai qu’il y a toujours des choses constructives à tirer de ce genre de situation. Déjà, il faut se dire qu’on ne rentre pas dans un match pour nous compliquer la vie. Évidemment qu’on aimerait plier le match avant, mais ce n’est pas toujours aussi évident. Moi, c’est là où je dois montrer un caractère fort et être en forme physiquement pour pouvoir, en fin de match, réussir à me montrer solide et pousser le groupe à gagner un match comme ça. »

Le match face à Rennes

Marquinhos : « L’objectif, c’est d’abord de gagner. C’est ça le plus important. Et après il y a la manière de gagner. Évidemment on aimerait que ce soit un match tranquille, mener en première mi-temps… Mais on ne peut jamais prévoir, on va voir comment ça va se passer, et surtout préparer ça bien pour terminer la semaine de la meilleure façon possible. Ce match aura lieu à un horaire un peu spécial, auquel on n’a pas vraiment l’habitude de jouer, alors c’est une bonne expérience. On va simplement essayer de le gagner, peu importe la manière. On a montré ce qu’on était capables de faire à Manchester, d’être très solidaires, et ça c’est une bonne victoire et c’est ça que je veux valoriser. Maintenant, à nous de continuer comme ça. »