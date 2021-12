Suarez tente de justifier les débuts difficiles de Messi

Le PSG a frappé un très grand coup cet été en recrutant – libre de tout contrat – Lionel Messi. Après plus de 20 ans au FC Barcelone, la Pulga connaît sa première expérience dans un autre club et dans un championnat différent. L’international argentin (35 ans) a joué 13 matches toutes compétitions confondues pour quatre buts et trois passes décisives. Il n’arrive pas encore à peser sur le jeu des Rouge & Bleu, se montrant même maladroit dans le dernier geste, pourtant un point fort dans son jeu. Depuis le début de la saison, il a touché quatre fois les montants en Ligue 1, leader dans ce domaine. Lionel Messi aurait pu aussi être plus décisif si ses coéquipiers avaient marqué sur ses offrandes, comme Kylian Mbappé contre Nice.

Ami et ancien coéquipier au FC Barcelone, Luis Suarez a avancé une raison pour laquelle Lionel Messi ne serait pas à 100% avec le PSG dans une interview accordée à TNT Sports Argentina. « Notre relation est toujours intacte, on parle tous les jours. On parle des matchs, de la famille… Il m’a dit qu’il souffrait beaucoup de jouer dans le froid et surtout avec la neige. Il faut s’habituer au froid là-bas. » Le froid qui avait aussi perturbé la première saison de Neymar sous le maillot Rouge & Bleu en 2017. Après des débuts tonitruants, il avait un peu baissé de pied à l’arrivée de l’hiver avant de subir une grave blessure au mois de janvier qui lui avait fait manquer pratiquement toute la deuxième partie de saison. Pour en revenir à Messi, il n’a pas encore pu vraiment s’acclimater à son nouvel environnement notamment en raison de ses allers-retours en Argentine, et des blessures. Les changements récurrents de onze de départ de Mauricio Pochettino depuis le début de la saison peuvent aussi expliquer ces débuts compliqués.