La France U17 était lancée plein phare au sein de l’Euro U17 qui se déroulait du côté d’Israël. Après un parcours parfait, et deux séances de tirs au but remportées lors des deux tours précédents, les Bleuets faisaient face aux Pays-Bas ce mercredi pour une finale particulièrement attendue.

Une finale dominée de la tête et des épaules par les joueurs de José Alcocer. El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaire-Emery, les deux joueurs du PSG retenus pour cette compétition continentale, étaient tous deux titulaires d’entrée, comme depuis le début de l’Euro. Le second cité, qui réalise un tournoi de très haute volée, a une nouvelle fois rayonné dans l’entrejeu. Les Français ont donc très largement eu l’emprise sur cette rencontre, mais ils se sont trop longtemps montrés inefficaces. Après un premier acte à sens unique, ce sont les Hollandais qui ouvraient la marque à la surprise générale par l’intermédiaire de Jaden Slory (0-1, 56e). Un avantage qui fut de courte durée puisque Saël Kumbedi égalisait deux minutes plus tard (1-1, 58e). À la 60e, le latéral s’offrait même un incroyable doublé express, permettant aux siens de prendre les commandes pour la première fois dans cette finale. Finalement, malgré des occasions tricolores et un but hollandais refusé pour une position de hors-jeu, la France parvenait à conserver son court avantage.

L’Equipe de France remporte donc l’Euro U17. Les deux Rouge et Bleu, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaire-Emery se seront distingués de forte belle manière, surtout en ce qui concerne le milieu de terrain de 16 ans.