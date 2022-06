Tribune CS – Italie / Argentine

Le PSG a donc conclu son exercice 2021-2022 et, en attendant le mercato estival qui se lancera le 10 juin prochain, ce sont les sélections nationales qui sont sur le pont. Côté rouge et bleu, une grande partie de l’effectif est éparpillé sur le globe à cette occasion. Ce soir, ce sont l’Italie et l’Argentine qui se font face dans le cadre du trophée Artemio Franchi mettant en scène le vainqueur de la Copa America et de L’Euro (20h45). Deux Parisiens, et un ex joueur du club, sont titulaires. Voici les compositions d’équipe.

Le XI de l’Italie :

Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson – Pessina, Jorginho, Barella – Raspadori, Belotti, Bernardeschi

Le XI de l’Argentine :

Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico – De Paul, Rodriguez – Di Maria, Messi, Dybala – Lotaro Martinez

