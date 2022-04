Le PSG a obtenu son 10e titre de champion de France ce week-end avec son match nul – au Parc des Princes – contre Lens dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Un titre qui a été fêté de manière très particulière, une partie des supporters parisiens ayant préféré quitter le stade avant la fin du match afin de communier entre eux à l’extérieur. Stéphane Bitton trouve que l’obtention du titre est à l’image de la saison des Rouge & Bleu.

« Ne boudons pas notre plaisir, ne minimisons pas la performance et apprécions à sa juste valeur ce 10e titre de champion de France. Paris n’est pas encore la capitale du football européen mais elle est bien celle du football français et c’est un juste retour des choses, assène le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. Pour ceux qui, comme moi, ont connu quasiment 40 ans de vache maigre – quand on est supporters du PSG depuis 1970 – il a fallu attendre longtemps pour trouver des performances. Et bien, les sensations n’en sont encore que plus forte. Pour savoir où tu vas, n’oublies pas d’où tu viens. C’est ce qu’auraient dû se rappeler les Ultras. Malheureusement, ils l’ont oublié. Paris avait besoin d’un point samedi soir, Paris a obtenu un point comme un symbole. Comme un résumé de la saison dont on attendait mieux. […]À force de bouffer du caviar, on prend des mauvaises habitudes.«