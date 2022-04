Au club depuis 2013, Marquinhos est devenu un élément indiscutable du onze parisien au fil des saisons. Et depuis deux ans, le Brésilien de 27 ans a récupéré le brassard de capitaine suite au départ de Thiago Silva à l’été 2020. Encore sous contrat jusqu’en 2024, le défenseur voit son avenir chez les Rouge & Bleu pour de longues années encore. Dans un entretien au Canal Football Club, Marquinhos est revenu sur l’actualité autour du club de la capitale avec l’obtention du 10e titre et la grève des supporters. Il a également été questionné sur sa prestation face au Real Madrid et son avenir.

Quel bilan après le 10e titre du club

« C’est historique. Le titre de champion de France est tellement beau car c’est le travail de toute une saison, de voyages et déplacements. Il ne faut pas le négliger. On sait que les ambitions, l’objectif et le rêve c’est l’Europe, mais il ne faut pas oublier aussi nos objectifs nationaux. »

La grève des supporters

« On a besoin des supporters. On a vu un Classico qui n’a pas d’ambiance, ce n’est pas la même chose. Pour notre concentration et motivation sur le terrain, les supporters jouent un rôle super important et primordial. »

Comment juge-t-il sa saison et son match face au Real Madrid

« Je suis très heureux et satisfait de ce que je fais dans mes matches et performances. C’est vrai qu’il y a un match très important où je n’étais pas dans ma moyenne (face au Real Madrid). Mais bon, il faut être clair avec toi-même (…) Ça a été un match dur à digérer. Nous, les joueurs, après un match comme ça, on est les premiers à être dans la merde parce que ça a été un match important pour nous. Le lendemain pour moi, ça a été une journée douloureuse et ça a été difficile à avaler (…) Dans ce match-là, je devais plus me focaliser et me concentrer sur mes actions. Parfois, tu veux tellement penser à l’équipe, aux autres et à tout ce qu’il y a autour de toi. »

Est-ce facile d’être le capitaine du PSG ?

« C’est une fierté. Je ne prends pas ça comme une pression. Je n’ai pas été sur la table du président pour lui demander d’être capitaine du Paris Saint-Germain. Le capitaine porte le brassard, il a un rôle très important dans l’équipe, mais tous les joueurs sont importants (…) Tant que qu’il y a le sentiment et l’envie d’aider l’équipe, je pense que tout le monde peut parler. »

A-t-il déjà pensé à quitter le PSG (Chelsea et Barcelone ont tenté de le recruter par le passé) ?

« Non, aujourd’hui non. Au début, j’ai eu un moment où j’étais intéressé quand je ne jouais pas beaucoup. Mais depuis ce moment-là, j’ai toujours eu ma tête ici au Paris Saint-Germain. »

Veut-il faire toute sa carrière au PSG ?

« Ma volonté aujourd’hui est sûrement de rester. Après, on sait comment ça se passe dans le foot. Tant que tu es performant et que tu joues bien, tu veux rester ici. Mais parfois les choses peuvent changer. Le club peut ne plus te vouloir, comme on l’a vu avec d’autres joueurs. Aujourd’hui, je ne pense pas à partir et si possible faire toute ma vie ici à Paris. »