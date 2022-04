Un nouveau club dans la course pour Riyad Mahrez ?

Le PSG s’apprête à laisser partir Angel Di Maria. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo aurait aimé jouer une huitième saison sous le maillot Rouge & Bleu. Mais ses dirigeants ne seraient pas enclins à lui offrir une prolongation de contrat. L’Argentin (34 ans) aurait des touches avec la Juventus Turin, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid pou bien encore le Benfica. Afin de remplacer le meilleur passeur de son histoire, le club de la capitale pense à plusieurs joueurs, dont Riyad Mahrez.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec Manchester City, l’international algérien, qui réalise sa meilleure saison sous les ordres de Pep Guardiola (23 buts marqués et 8 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues) pourrait quitter le club mancunien cet été. Depuis plusieurs semaines, son nom du PSG est associé à celui de l’ancien de Leicester, qui remplacerait Angel Di Maria dans l’effectif parisien. Selon les informations de Foot Mercato, l’AC Milan s’intéresse fortement à Mahrez. Le club de Zlatan Ibrahimovic aimerait en faire la tête de gondole de son futur mercato, lui qui est en passe d’être racheté pour un milliard d’euros par la société Investcorp, un fonds d’investissement basé à Bahreïn. Outre le PSG, qui reste actif dans le dossier qui est également lié à l’avenir de Leonardo, et le Milan, Chelsea, le FC Barcelone et le Real Madrid s’intéressent au milieu offensif.