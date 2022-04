PSG / Lens – Optimisme pour le retour de Messi

Malgré sa large victoire sur la pelouse de l’Angers SCO (3-0) ce mercredi, le PSG doit encore patienter pour obtenir définitivement son 10e titre de champion de France. Ainsi, ce samedi pour la réception du RC Lens d’Arnaud Kalimuendo, le club de la capitale pourra enfin s’adjuger ce fameux titre symbolique dans l’histoire du football français, à égalité avec l’AS Saint-Etienne. En effet, un seul point suffira pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qu’importe le résultat de l’OM (qui affronte le Stade de Reims ce dimanche soir). Et pour cette rencontre face aux Sang & Or, Mauricio Pochettino pourrait compter sur le retour de certains joueurs.

En effet, le PSG devrait pouvoir compter sur la MNM ce week-end. Alors que Neymar Jr fera son retour de suspension et que Kylian Mbappé continue de performer sur les différentes pelouses de Ligue 1, un doute subsistait autour de Leo Messi. Victime d’une inflammation du tendon d’Achille et absent face à Angers, l’Argentin de 34 ans devrait effectuer son retour face au RC Lens, comme le rapporte Le Parisien via son site internet. « Il faudra encore consolider ce diagnostic, mais la tendance était plutôt favorable ce jeudi à deux jours de la rencontre. »

Concernant, Marco Verratti (contusion et un épanchement du genou gauche) et Presnel Kimpembe (douleur au genou droit), il faudra encore se montrer patient et voir l’évolution de leur blessure, « mais leur retour à la compétition est loin d’être acté », précise LP. Pour Ander Herrera, il a repris l’entraînement ce jeudi mais sa présence dans le groupe reste encore incertaine. Parmi les forfaits officiels, Leandro Paredes (pubalgie) et Julian Draxler (ménisque) ont été opérés récemment tandis qu’Abdou Diallo poursuit son travail de reprise en marge du groupe. Enfin, Mauro Icardi, blessé à l’échauffement hier soir, a ressenti une douleur aux ischio-jambiers et sera donc forfait face aux Lensois.