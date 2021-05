Bitton : “En sept jours, le PSG a beaucoup perdu”

Après son élimination en demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City la semaine dernière, le PSG peut encore remporter deux trophées avec la Coupe de France et la Ligue 1. Demain (21 heures, Eurosport 2), le PSG se déplace à Montpellier pour se qualifier pour sa septième finale de Coupe de France d’affilée. Stéphane Bitton espère que le PSG va remporter la doyenne des compétitons en France pour éviter une saison blanche.

“Les choses vont très vite en matière de football. La semaine dernière, Paris était en route pour un formidable triplé avec la Ligue des champions, la Coupe et le championnat. Depuis, Manchester City a éliminé le PSG et Rennes a très sérieusement réduit les chances de conquête d’un dixième titre pour le PSG qui, on va dire, est le minimum syndical pour un club comme Paris, pour une équipe qui a été constituée pour gagner, certes la Ligue des Champions, mais qui se doit quasiment tous les ans d’être champion de France”, estime Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. “En sept jours, le PSG a beaucoup perdu. Il reste donc la Coupe de France pour éviter la saison blanche qui ferait tache sur le palmarès du PSG. Pour l’instant le bilan est pauvre. Avec un tel effectif, on pouvait s’attendre à autre chose.“