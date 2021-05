Souquet : “Le PSG reste le PSG, il faudra qu’on soit à 100%”

Montpellier va affronter le PSG en demi-finale de Coupe de France demain soir (21 heures, Eurosport 2). Les Héraultais espèrent pouvoir profiter de la mauvaise passe du PSG pour se qualifier pour une finale de Coupe de France, la dernière du club remontant à 1994 (défaite contre Auxerre (3-0). Pour Arnaud Souquet, le favori de cette demi-finale reste le PSG mais il explique que son équipe va tout donner pour rejoindre le Stade de France.

“On est fiers parce qu’on a fait un parcours intéressant parce qu’on est dans le dernier carré, on va préparer le match pour faire un gros match. Paris reste Paris, il faudra qu’on soit à 100%. Aujourd’hui c’est le PSG qui est favori“, assure le latéral droit du MHSC en conférence de presse. “Ça va être d’autant plus important de bien rentrer dans ce match. Avec Paris il faut s’attendre à tout. Il faut qu’on soit prêt. On est concentré sur la récupération aujourd’hui, la pression elle viendra toute seule. On est à 90 minutes d’une finale, mais on l’obtiendra que si on est bon dans ce que l’on fait. Mbappé ? Il fait partie des joueurs qui ont cette capacité d’emmener toute une équipe.”