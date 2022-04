Des frictions chez les féminines du PSG

La section féminines du PSG se rendra ce dimanche en terres lyonnaises afin d’y affronter l’OL en marge du match aller des demi-finales d’UWCL. Un choc particulièrement attendu entre les deux mastodontes du football hexagonal. Ce samedi matin, une dernière séance d’entraînement avait d’ailleurs lieu afin de préparer au mieux ce rendez-vous capital.

Malheureusement, celle-ci ne s’est pas vraiment passée comme prévu et a plutôt tourné à l’aigre. En effet, Le Parisien nous explique qu’une vive altercation impliquant Kheira Hamraoui et Sandy Baltimore a éclaté. Pourtant, comme le relaye le média régional, une atmosphère très positive régnait à l’entame de cette séance d’avant-match, ce qui paraissait être de très bon augure. Néanmoins, tout a très vite dégénéré. En effet, suite à un coup de pied arrêté, Kheira Hamraoui s’en serait prise à Sandy Baltimore. La titi parisienne aurait, par la suite, vivement répliqué. Cette dernière ayant le soutien d’une partie du groupe rouge et bleu, la tension serait vite montée. Suite à cela, Le Parisien précise que l’ancienne lyonnaise n’a pas pris part au sein du bus quand celui-ci a pris le chemin de Gare de Lyon. Sa présence face à l’OL ce dimanche serait donc très incertaine. Aminata Diallo, souffrante, pourrait la remplacer au pied levé pour ce match.

De son côté, RMC vient corroborer les informations du Parisien. Le média explique que c’est l’insistance de Kheira Hamraoui à critiquer Sandy Baltimore qui aurait échauffé les esprits. L’attaquante de 22 ans aurait ainsi demandé à Kheira Hamraoui de « passer à autre chose et de se concentrer sur le terrain« , cette dernière répliquant par des insultes. RMC relaye un écho au club expliquant que l’ancienne joueuse de Barcelone serait quelque peu « paranoïaque« , celle-ci se méfiant de tout le monde. Suite à cette altercation, une réunion de crise a eu lieu au PSG juste après l’entraînement, nous indique RMC.