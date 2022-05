Champion de France depuis le 23 avril et son match nul contre Lens (1-1), le PSG fait du surplace depuis avec deux nouveaux nuls sur ses deux derniers matches de Ligue 1. Alors qu’il reste deux rencontres à jouer, les supporters ont hâte que cette saison 2021-2022 se termine. C’est également le cas de Stéphane Bitton.

« Comme beaucoup de supporters à la fin du match, je me suis dit vivement la fin, vivement la fin de cette saison. Cette saison, le PSG sera resté inconsistant jusqu’au bout. Hier soir, le PSG étrennait pourtant son 10e titre de champion de France au Parc des Princes devant son public. Et une fois encore, le PSG a déçu face au quatorzième de Ligue 1 qui joue le maintien. Une prestation brouillonne et sans saveur de l’équipe type pourtant du Paris Saint-Germain comme trop souvent cette saison, peste Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. L’occasion était pourtant belle face à Troyes de soigner les statistiques comme on dit, marquer des buts, ne pas en encaisser mais également aider Kylian Mbappé à réussir le formidable doublé meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1. Hier, il était aux abonnés absents. Encore un rendez-vous manqué pour le PSG, encore un rendez-vous à l’image de cette saison terriblement décevante que j’ai décidé d’oublier le plus rapidement possible. […]Un match nul à domicile face à Troyes, qui ne changera pas grand chose à la fin de saison du PSG. Ils sont champions, alors peut-être que c’est difficile de trouver des motivations quand on n’a plus rien à gagner ou à perdre mais il est temps que cette saison se termine. »