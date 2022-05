Edouard Michut voudrait quitter le PSG

Le PSG est champion de France depuis le 23 avril et son match nul contre Lens (1-1) lors de la 34e journée de Ligue 1. Plusieurs fois, Mauricio Pochettino a expliqué qu’il donnerait un peu plus de temps de jeu aux titis une fois le titre obtenu. Mais force est de constater qu’il n’a pas tenu sa parole. Hier, lors du partage des points contre Troyes, il avait décidé de laisser en tribune Edouard Michut et Xavi Simons. El Chadaille Bitshiabu est resté sur le banc alors qu‘Ismaël Gharbi n’est rentré qu’à la 89e minute. Un temps de jeu faible qui agace les titis.

Selon les informations de L’Equipe, Edouard Michut souhaite quitter le PSG cet été. Très attaché à son club formateur, il avait accepté de rester au sein du club cet hiver à la demande de sa direction en janvier. Mais son faible temps de jeu avec l’équipe première le pousse à demander un départ, pour lancer sa carrière. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain (19 ans) ne veut pas entendre parler d’un prêt. « Il privilégie désormais l’hypothèse d’un transfert définitif. » Dans cette optique, le Séville FC, qui aurait les honneurs du joueur, pourrait passer à l’action. « D’autres clubs d’envergure similaire suivent également le dossier. » S’il devait quitter le PSG, son transfert pourrait rapporter aux alentours de 8 millions d’euros conclut le quotidien sportif.

Auprès de Loïc Tanzi et RMC Sport, l’agent d’Edouard Michut – Philippe Lamboley – a confirmé les envies de départ du titi « sans vouloir approfondir le sujet pour l’instant. » Sa présence dans les tribunes hier soir lors de PSG / Troyes a fait accélérer le choix de Michut conclut le journaliste.

De son côté, Marc Mechenoua, journaliste Goal, confirme les informations de l’Equipe et rajoute qu’il y a un décalage entre le discours et les actes au PSG concernant les titis. Ce dernier conclut en indiquant que ses envies de départ ne sont pas une conséquence de sa présence dans la tribune contre Troyes. Elles existent depuis plusieurs semaines.

