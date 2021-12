Donnarumma : « On peut quand même faire mieux »

Gianluigi Donnarumma était titulaire ce soir et a réalisé deux belles parades pour permettre au PSG de conserver sa cage inviolée contre Nice ce soir (0-0). Le gardien italien a salué le titre de champion d’automne des Rouge & Bleu avant de revenir sur ce partage des points.

« On est content, on est content de ce titre de champion d’automne. On peut quand même faire mieux sur cette première partie de saison, assure le gardien du PSG pour Canal Plus. On travaille, il faut continuer à travailler pour revenir plus fort, plus solide pour gagner tous les matches. On est content d’être premier du classement. Mon arrêt contre Delort ? Je donne toujours le maximum, j’essaye toujours d’aider l’équipe. Et tout ce que je fais c’est pour le bien de l’équipe. Merci à l’équipe. Et tout ce que je fais c’est pour aider l’équipe à tout gagner.«