Pour son dernier match de la phase aller, le PSG a arraché le match nul sur la pelouse du FC Lorient (1-1). Dominés en première période, les Parisiens ont égalisé en fin de match grâce à Mauro Icardi. Un résultat qui permet aux Rouge & Bleu de compter 13 points d’avance sur leur dauphin, l’OGC Nice. Présent sur le plateau de Soir de Ligue 1, l’ancien portier du PSG – Mickaël Landreau – estime que le club de la capitale mérite d’égaliser grâce à leurs nombreuses occasions en seconde période.

« Paris a eu le mérite de revenir ? Oui complètement, comme souvent d’ailleurs. Parce qu’ils ont du talent et des joueurs qui ne lâchent pas. Même s’ils n’ont pas été chirurgicaux dans leur finition, quand il y a une offrande comme ça pour Icardi, très souvent ça fait but. On peut dire que sur la deuxième mi-temps, c’est mérité (d’égaliser). Autant sur la première, les Lorientais méritaient amplement de mener au score, autant sur la deuxième mi-temps, Paris a eu des grosses opportunités (…) On a le droit d’être juste dans notre analyse. On a le droit d’analyser le Paris Saint-Germain. Ce n’est pas parce qu’ils caracolent en tête qu’on ne peut pas les analyser. Je trouve qu’il faut constater aussi cette force qu’ils ont de ne pas lâcher. »

Mickaël Landreau est également revenu sur les propos d’Ander Herrera. « Que le match face à Lorient soit dur, oui. Que la Ligue 1 soit difficile, oui. Par contre, pour moi, ce que je vois ce sont des individualités. Je ne vois pas de jeu collectif ou très rarement. Je ne vois pas de progression dans leur jeu. Je ne vois pas un rouleau compresseur comme Manchester City ou Liverpool, qui est capable d’atomiser les équipes adverses. C’est trop rare. J’aimerais bien dire que je me régale et que le PSG est armé pour gagner la Ligue des champions, mais ce n’est pas ce que je vois. Là (face à Lorient), on est quand même à six kilomètres de moins que l’adversaire à la mi-temps. À un moment donné, il faut bouger et faire des courses. Il n’y a pas de joueurs qui bougent ou qui font des courses, il n’y a pas de changement de rythme. »