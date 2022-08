Toulouse / PSG : Les notes des joueurs parisiens

Après un match nul frustrant, les Parisiens étaient attendus au rendez-vous face à Toulouse et à J-6 du retour de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a procédé à deux changements avec les titularisations de Mukiele et Danilo Pereira à la place de Kimpembe (blessé) et Achraf Hakimi. Les Parisiens entrent bien dans cette rencontre et dominent… même si les Toulousains profitent des espaces donnés par les joueurs Rouge & Bleu. Le club de la capitale attendra la toute fin de première période pour ouvrir la marque grâce à une merveille d’action collective entre Mbappé et Messi conclue par Neymar (37e).

Quatre minutes après la reprise, le Français profite d’un travail XXL de la Pulga pour doubler la mise (49e). Mais cette rencontre sera l’occasion pour Maxime Dupé de briller ! Auteur de 9 arrêts, le portier de la « ville rose » a sorti un match exceptionnel et a dégouté tous les attaquants parisiens, même Hugo Ekitike qui est entré en cours de jeu. Après les sorties de Neymar et Verratti, les joueurs du PSG n’ont pas été souverains dans le jeu et ont subi les assauts du TFC… Sans conséquence. Dans les ultimes secondes, Juan Bernat inscrit le troisième but de la rencontre et clos la marque ! Score final 3-0, victoire tranquille du PSG avant de se déplacer à nouveau ce samedi, cette fois-ci sur le terrain du FC Nantes.

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 6 – Mukiele 6, Marquinhos 5,5, Ramos 6, Nuno Mendes 6 – Danilo 6,5, Verratti 7, Vitinha 7 – Messi 7,5, Mbappé 6,5, Neymar 7

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 5.5 – Mukiele 6, Marquinhos 5, Ramos 6, Nuno Mendes 6 – Danilo 6.5, Verratti 8, Vitinha 7.5 – Messi 8, Mbappé 7, Neymar 8

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 5.5 – Mukiele 6, Marquinhos 5, Ramos 6, Nuno Mendes 6 – Danilo 6.5, Verratti 8, Vitinha 8- Messi 8, Mbappé 7, Neymar 8

Les notes de Mickael Rufet : Donnarumma 6 – Mukiele 6, Marquinhos 5.5, Ramos 6, Nuno Mendes 6 – Danilo 6, Verratti 7, Vitinha 7 – Messi 7.5 Mbappé 7, Neymar 7.5

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 6 – Mukiele 6, Marquinhos 5,5, Ramos 6, Nuno Mendes 6 – Danilo 6,5, Verratti 7,5, Vitinha 7,5 – Messi 7,5, Mbappé 7, Neymar 7,5