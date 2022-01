Vivement critiqué pour la gestions des jeunes du PSG, Mauricio Pochettino a accordé du temps de jeu à certains joueurs du centre de formation ces derniers temps que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. Et lors des derniers matches, deux joueurs sont sortis du lot : Xavi Simons et Edouard Michut. Les deux milieux de terrain ont réalisé des prestations plus abouties que certains joueurs confirmés tels que Leandro Paredes, Ander Herrera et Georginio Wijnaldum. Et selon l’ancien Parisien, Mathieu Bodmer, l’entraîneur argentin doit s’appuyer encore plus sur ses jeunes.

« Pourquoi Pochettino doit-il plus utilisé les jeunes ? Parce qu’ils sont bons. Je les ai trouvé bon ce week-end mais aussi en Coupe de France quand ils ont eu du temps de jeu. La formation doit aussi être un projet du club. Pochettino, il sait que son aventure va se terminer au PSG. Autant mourir avec ses convictions. Que peut-il lui arriver ? Il a avoué qu’il s’était trompé en première période (contre l’OL) avec les joueurs alignés. Verratti, Herrera, Paredes et même Wijnaldum… Aucun ne va dans la surface adverse. Je pense que Simons, Michut et Dina Ebimbe sont les trois qui sont les plus proches d’être titulaires dans cette équipe, même si t’en as d’autres comme Gharbi ou Bitshiabu qui pourraient avoir un peu de temps de jeu », a exposé Mathieu Bodmer dans l’émission Rothen s’enflamme. « Michut, sur ses ballons, quand il donne ses ballons sur le un, il va en profondeur sur le deux. Simons se projette dans la surface et peut jouer à plusieurs postes. N’est-ce pas mieux aujourd’hui de mettre Simons à droite, plutôt que Wijnaldum ? C’est quelqu’un capable de déborder, de terminer les actions, de frapper et de défendre. Parce que les petits aujourd’hui défendent aussi. On l’a vu contre Vannes, dès qu’ils perdent le ballon, ils font l’effort défensif. Alors Herrera il court, Paredes un peu moins, ce sont des joueurs confirmés mais est-ce que aujourd’hui le projet du club et de Pochettino, notamment avec l’avance en championnat, ce n’est pas de promouvoir un peu la formation et de donner un espoir à tous ceux qui sont derrières et qui ne jouent pas ou peu (…) Les jeunes doivent avoir du temps de jeu, parce qu’ils sont performants. Ce n’est pas pour leur faire plaisir. Ils t’apportent quelque chose. »