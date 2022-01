Arrivé au PSG libre de tout contrat en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma s’est facilement adapté au vestiaire des Rouge & Bleu. En concurrence avec Keylor Navas pour le poste de gardien de but, les deux portiers sont performants et réalisent trop souvent des arrêts déterminants. Mais pour Simone Rovera, Mauricio Pochettino doit faire un choix définitif à ce poste. Et selon le spécialiste du football italien, Gigio Donnarumma doit être installer comme le portier numéro un du PSG.

« La première partie de la saison est terminée et les choses sérieuses commencent. Et quand on parle de choses sérieuses, on est obligé de faire des décisions importantes. Et je trouve qu’aujourd’hui, par rapport à ce qu’on a vu sur les terrains lors des six premiers mois, le numéro 1 du PSG doit être Donnarumma grâce à ses performances, pour ce que sera son parcours au Paris Saint-Germain avec la volonté qu’il a de rester longtemps à Paris et par rapport à Keylor Navas (35 ans / 2024) qui est plus sur la fin de son aventure. Je trouve que Mauricio Pochettino a besoin de donner un peu plus de stabilité », a déclaré Simone Rovera dans l’After Foot de RMC Sport. « On l’a vu jusqu’à aujourd’hui, Donnarumma a toujours répondu présent dans les gros matches. C’est vrai que Navas aussi a fait de bonnes performances. Sur le terrain, moi, je donnerais un avantage clair pour Donnarumma. Il a réussi à s’installer dans le vestiaire sans problème, il est devenu un cadre sur et en-dehors du terrain. Je sais aussi que quand il ne joue pas, ça pose des interrogations au sein du vestiaire, même des grands joueurs français et sud-américains se disent que c’est étrange que Donnarumma soit sur le banc de touche parfois. Aujourd’hui, pour moi, il y a une décision claire sur le fait que Donnarumma soit le titulaire. Pour moi, il doit aussi y avoir une décision claire de Pochettino, qui je pense n’a pas le courage de prendre cette décision à cause de l’importance qu’a eu Navas par le passé. Mais il doit le faire et prendre les choses en main. Pour moi, l’avenir et le présent du PSG c’est Donnarumma. »