Pour la 2e journée de Ligue 1, le PSG s’est offert un succès de gala face au Montpellier HSC. Porté par un Neymar Jr des grands soirs, les Rouge et Bleu n’ont fait qu’une bouchée des Héraultais, s’imposant sur le score de 5-2. Une première rencontre au Parc des Princes mis en exergue via quelques chiffres clés par le club de la capitale via son site officiel.

Neymar à la fête

Ce samedi soir, c’était donc la première au Parc des Princes de l’exercice 2022-2023. Et avec cette victoire, le PSG est le premier club, depuis le Stade de Reims en 1961-1962, à ouvrir son championnat par deux succès avec cinq réalisations à la clé. En ce qui concerne les premières, c’était également celles de Christophe Galtier au Parc des Princes, tout comme pour les recrues Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Ce dernier a d’ailleurs ouvert son compteur but dès son premier ballon. Une sacrée performance en somme. Mieux, il devient la seconde recrue la plus rapidement prolifique sous la tunique rouge et bleu, ayant marqué après seulement 1 minute et 33 secondes. Il se voit seulement supplanté par Jay-Jay Okocha en 1998 (1 minute et 07 secondes)..

Toujours côté individuel, Neymar Jr est dans une forme XXL. En effet, pour ses deux premiers matchs au sein de l’élite hexagonale, le Brésilien est impliqué sur six réalisations avec trois buts et trois passes décisives. Il est le seul désormais à posséder un tel bilan, devançant Alexandre Lacazette (5 buts) en 2016-2017).

Décidément, les Montpelliérains sont un adversaire privilégiés puisque le PSG a inscrit au moins deux buts face aux Héraultais lors des dix dernières confrontations entre ces deux clubs, égalant le record face à Caen et Nantes. Enfin, preuve de la volonté d’attaquer des hommes de Christophe Galtier, les joueurs parisiens ont touché la sphère à 54 reprises dans la surface adverse. Un chiffre déjà supérieur à l’année dernière où ce total n’a jamais été atteint.