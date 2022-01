Bompastor et la « finale avant l’heure » contre le PSG

Dimanche dernier, les Féminines du PSG se sont qualifiées dans la douleur pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en éliminant Dijon lors de la séance de tirs au but (0-0, 4 t.a.b à 5). Hier, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont découvert leur adversaire pour les huitièmes de finale de la compétition. Et c’est un choc qui va les attendre, avec la réception de Lyon le samedi 29 janvier à 14 heures. Une finale avant l’heure comme l’a expliqué Sonia Bompastor, la coach lyonnaise.

« C’est le match choc de ce tour. Certainement une finale avant l’heure. On démarre l’année de manière costaude mais on se prépare et on travaille pour ça. C’est une manière pour nous de monter en puissance plus rapidement. Maintenant, si on veut aller au bout des compétitions, il faut battre toutes les équipes, assène Bompastor pour le site de l’Olympique Lyonnais. Oui on a pris l’ascendant psychologique en championnat, mais c’est une autre compétition. On est tôt dans l’année, donc le contexte sera différent.«