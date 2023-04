L’avenir de Christophe Galtier au PSG est plus que jamais menacé. Pourtant le coach parisien n’est pas le seul responsable de cette saison ratée, selon Didier Roustan.

Les jours de Christophe Galtier au PSG sont comptés. En raison des très mauvais résultats depuis le début d’année 2023 (8 défaites en 18 matches), le technicien français a une chance quasi nulle d’être toujours sur le banc parisien la saison prochaine. Les deux prochains résultats face à l’OGC Nice et le RC Lens pourraient notamment avoir une incidence sur son avenir à très court terme. Mais pour Didier Roustan, plusieurs raisons peuvent expliquer cet échec, comme il l’a expliqué sur le plateau de L’Equipe du Soir. « À sa décharge, c’est vrai que l’effectif n’est pas incroyable. C’est une saison particulière avec la Coupe du monde. Les trois (Messi, Neymar, Mbappé) ne pouvaient pas la gagner. C’est usant nerveusement pour Mbappé en étant si près avec les tirs au but. Mais même pour Messi, c’est extrêmement usant aussi, il y a un relâchement humain. Mais c’est également le cas pour les autres équipes ? Oui, mais là t’as trois monstres et tu les perds (mentalement). Dans sa communication, Christophe Galtier n’en a pas trop parlé. Je ne trouve pas qu’il cherche trop des excuses. À sa décharge, le mercato est raté, des mecs sont aspirés vers le bas parce que c’est un système. Avant la Coupe du monde, on avait déjà vu des choses qui n’allaient pas, il y a eu des erreurs. »

« On dirait que Campos le lâche »

Cependant, Didier Roustan n’a jamais cru en la réussite de Christophe Galtier au PSG en raison de son inexpérience dans une équipe de stars. « Je n’ai jamais cru en Christophe Galtier au PSG. Je pense qu’il aurait dû passer un palier supplémentaire parce que, pour gérer ces joueurs-là c’est extrêmement compliqué. Je me disais que peut-être le fait que Campos soit de son côté… mais on dirait que Campos le lâche. Donc, je ne veux pas non plus m’acharner sur lui et il y a quand même des circonstances. On peut dire que les planètes n’étaient pas alignées (…) Alors oui, Galtier a une grosse part de responsabilité, mais je pense qu’à un moment il est dépassé et il n’est pas aidé. Il faut en tenir compte aussi. Sa communication ? Il la perd alors qu’il était plutôt bon en communication et qu’il a la chance que la presse l’aime plutôt bien. Mais il a perdu sa communication au fur et à mesure. »