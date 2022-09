Le onze probable du PSG pour la réception de la Juventus

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG affronte demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) la Juventus Turin au Parc des Princes dans le cadre de la première journée de la phase de poules. Touché à la rotule lors de la victoire contre Toulouse (0-3), Vitinha avait dû laisser sa place un peu avant la demi-heure de jeu. Après des examens rassurants dimanche, le milieu de terrain portugais a participé à l’entraînement collectif du jour, début sa séance en solo. Il figure dans le groupe pour la réception de la Vieille Dame.

Galtier devrait aligner son équipe type

Le numéro 17 du PSG devrait même être titulaire demain soir selon l’Equipe. Christophe Galtier devrait aligner son équipe type avec Donnarumma dans les buts, une défense à trois Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Nuno Mendes et Achraf Hakimi devraient officier en tant que piston alors que Marco Verratti accompagnerait Vitinha. Le trio d’attaque sera sans surprise composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.