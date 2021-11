Bordeaux / PSG : Les compositions officielles

Avant la dernière trêve internationale de 2021, le PSG joue un dernier match ce soir avec le déplacement à Bordeaux dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit faire face à de nombreuses absences de joueurs cadres comme Presnel Kimpembe, Marco Verratti ou bien encore Lionel Messi. L’entraîneur argentin devra également faire sans Sergio Ramos, Rafinha, Leandro Paredes et Abdou Diallo. Le défenseur central est l’absent surprise du groupe en raison d’un test positif à la Covid-19.

Ce forfait permet à Thilo Kehrer de débuter au côté de Marquinhos en défense centrale. Les deux hommes seront accompagnés en défense par Achraf Hakimi, de retour de suspension, et de Juan Bernat, qui enchaîne une deuxième titularisation en une semaine. Dans les buts, c’est le retour de Keylor Navas. Le milieu de terrain sera composé de Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et la surprise Dina-Ebimbe. Kylian Mbappé, Julian Draxler – une autre surprise – et Neymar formeront le trio d’attaque.

Feuille de match Bordeaux / PSG

Treizième journée de Ligue 1 – Samedi 6 novembre 2021 – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Lesage

XI FCGB : Costil – Pembélé, Kwateng, Gregersen, Koscielny, Mangas – Otavio, Onana, Adli – Dilrosun, Elis Remplaçants : Poussin – Medioub, Mensah, Fransergio – Briand, Oudin, Kalu, Mara, Niang Entraîneur : Vladimir Petković

: Costil – Pembélé, Kwateng, Gregersen, Koscielny, Mangas – Otavio, Onana, Adli – Dilrosun, Elis XI PSG : Navas – Hakimi, Marquinhos (c) Kehrer, Bernat – Wijnaldum, Herrrera, Dina-Ebimbe – Draxler, Mbappé, Neymar. Remplaçants : Donnarumma, Dagba, Mendes, Bitshiabu, Danilo, Gueye, Gharbi, Di Maria, Icardi Entraîneur : Mauricio Pochettino

