Pessimisme pour De Bruyne et sa présence au Parc (RMC)

C’est la tuile pour Manchester City. En plus de la défaite contre Chelsea en demi-finale de FA Cup hier après-midi (1-0), les Cityzens ont perdu leur maître à jouer Kevin De Bruyne qui s’est blessé à la cheville droite tout seul durant cette rencontre. À l’issue de la rencontre, Pep Guardiola – son entraîneur – n’était pas très confiant et des premières informations disaient que l’international belge (29 ans) était touché aux ligaments de la cheville. Une information confirmée par RMC Sport ce dimanche après-midi. “Le pessimisme est de mise dans son entourage pour la demi-finale aller de Ligue des champions (28 avril).” Si les ligaments sont touchés, le média sportif indique que son absence pourrait être de deux semaines, et donc forfait pour le match aller.