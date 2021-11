Depuis le début de la saison, le PSG déçoit dans le contenu de ses matches. Si les résultats sont à la hauteur des objectifs du club, les Rouge & Bleu souffrent face aux adversaires et font preuve d’un déséquilibre constant. Le manque d’efforts défensifs de certains attaquants est notamment pointé du doigt. Sur le plateau de Soir de Ligue 1, l’ancien du PSG – Alain Roche – a rappelé le rôle important des joueurs offensifs dans l’équilibre collectif.

« Il faudra le régler. On l’a vu dans la déclaration de Mauricio Pochettino, il connaît le constat. La déclaration de Marquinhos aussi est à prendre en considération où il dit : ‘on doit tous faire des efforts défensifs.’ Je le dis depuis le début, tout dépendra de la prise de conscience individuelle des joueurs. Si les joueurs sont conscients des manques qu’il y a, et je ne parle pas que des défenseurs mais des attaquants qui ont aussi un rôle très important dans l’équilibre collectif. Ce sont des grands professionnels, ils ouvrent les yeux et on en parle dans la presse aussi. Ils n’aiment pas être critiqués non plus, car maintenant on ne les juge plus que sur leur efficacité offensive mais aussi sur le travail défensif. Surtout qu’on les attend face à des équipes comme Manchester City ou Liverpool, où il y a beaucoup d’attaquants qui défendent. Là (au PSG), c’est moins le cas. Moi, j’ai toujours eu des joueurs qui ne défendaient pas beaucoup, mais ce qu’on leur demande, c’est juste de se replacer et de freiner un peu les attaques adverses. Et quand on veut sortir de derrière, avoir une possibilité de ressortir et d’avoir un point d’appui. »