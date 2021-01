Kylian Mbappé était très attendu vendredi soir. Sous le feu des critiques depuis le début de l’année, l’attaquant du PSG a répondu sur le terrain avec deux buts et une passe décisive après avoir provoqué l’exclusion du gardien de but suisse de Montpellier (16e). KM a aussi commenté sa situation personnelle et contractuelle au PSG à différents micros. Interrogée sur la star de 22 ans, la consultante de Canal Plus Laure Boulleau a trouvé son discours juste et rassurant.

“Je trouve que Kylian Mbappé a été rassurant dans ses propos. Il a dit qu’il était heureux à Paris, c’est la base. Quand il avait eu son trophée, là il avait eu des propos inquiétants. Et puis en ce moment le Real ça ne fait pas envie”, a commenté Laure Boulleau lors du CFC. “Globalement, sa réaction d’après-match, je l’ai trouvée intelligente. Très juste. Il a été beaucoup critiqué et il a eu la lucidité de dire qu’il n’était pas bon et qu’il n’avait pas fait un match exceptionnel vendredi soir. Il demande peut-être un peu de nuances dans les propos. Qu’on ne dise pas qu’il est perdu quand il n’est pas bon, et que quand il est en réussite on ne parle pas de “retour de Kylian”. Je pense qu’il faut de la mesure.“