Jean-François : « On ressent un vrai état d’esprit d’équipe »

Demain après-midi (12h45), les Féminines du PSG affrontent Reims dans le cadre de la 16e journée de D1 Arkema. Oriane Jean-François a évoqué cette rencontre importante avant de jouer la Coupe de France et l’UEFA Women’s Champions League.

Les Féminines du PSG peuvent encore rêver de remporter le triplé. Qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de France, où elles affronteront Grand Genève la semaine prochaine (samedi, 18h30), elles joueront aussi en quart de finale de l’UEFA Women’s Champions contre Wolfsbourg (22 mars). En championnat, les joueuses de Gérard Prêcheur doivent rester au contact de Lyon, qui compte actuellement quatre points d’avance. En s’imposant demain après-midi contre Reims, elles reviendraient à un point du leader. Oriane Jean-François a évoqué cette rencontre au micro de PSG TV.

« Jusqu’à présent, le Parc des Princes nous réussit »

« L’atmosphère au sein du groupe est bonne en ce moment. On ressent un vrai état d’esprit d’équipe. On est consciente qu’à partir de maintenant chaque rencontre sera déterminante que ce soit en championnat ou lors des coupes. On a connu une belle semaine, et on a envie de bien la clôturer avec ce match. Ce sont tous des matches importants, donc nous allons nous concentrer pour pouvoir les aborder les uns après les autres. Nous allons tenter de donner le meilleur de nous-mêmes pour aller le plus loin possible que ce soit en D1 Arkema, en Coupe de France ou en Women’s Champions League. Wolsbourg au Parc des Princes ? Jusqu’à présent, le Parc des Princes nous réussit puisqu’il nous a permis de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Je pense que ce sera un beau match à jouer, qui sera forcément important pour la suite. On sera au rendez-vous, on sera prêtes.«