Brest / PSG : annoncez votre pronostic

Ce soir à 21 heures (Prime Video), le PSG affronte le Stade Brestois 29 – à Francis Le Blé – en ouverture de la 3ème journée de Ligue 1. Avec deux succès en autant de rencontres en championnat, les joueurs de Mauricio Pochettino voudront étendre leur série de victoire. Pour ce match, l’entraîneur parisien peut compter sur les présences de Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Marco Verratti et Ángel Di María dans le groupe. En face, le SB29 reste sur deux nuls et possède un groupe quasi au complet. Alors comment sentez vous ce match entre Brest et le PSG ? Annoncez votre pronostic ici.

La semaine passée, le PSG s’était imposé sur sa pelouse face au RC Strasbourg (4-2). Aucun Csien n’avait annoncé le résultat ici.