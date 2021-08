Ce soir (21h), le match opposant le Stade Brestois 29 au PSG ouvrira la troisième journée de Ligue 1. Après un début de saison marqué par de nombreuses absences, Mauricio Pochettino pourra compter à priori sur le retour de quelques internationaux pour cette rencontre au Stade Francis-Le-Blé. Angel Di Maria, Marquinhos, Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma doivent en principe faire le voyage en Bretagne, et pourraient donc disputer leurs premières minutes cette saison. Logiquement Leo Messi ne fera pas ses grands débuts dans le championnat de France. Alors qu’il avait laissé planer le doute en conférence de presse, Mauricio Pochettino continue de préserver son joueur et ce dernier devra selon toute vraisemblance attendre le 29 août prochain pour débuter. Idem pour Neymar Jr et Leandro Paredes. Sergio Ramos, blessé au mollet, Colin Dagba (cheville), Sergio Rico (lumbago) et Alexandre Letellier (cuisse) sont indisponibles. Juan Bernat est en phase de reprise.

Quel onze du PSG ? Devant Keylor Navas on pourrait retrouver Marquinhos associé à Presnel Kimpembe. Abdou Diallo et Achraf Hakimi devraient occuper les côtés. Le milieu de terrain pourrait être composé de Danilo Pereira, Ander Herrera et Georginio Wijnaldum. Mauricio Pochettino devra choisir le bon complément entre Julian Draxler et Angel Di Maria. Devant on s’attend à voir Mauro Icardi et Kylian Mbappé.

De son côté, le SB29 dispose d’un groupe quasi au complet pour défier les Rouge & Bleu qu’ils n’ont jamais vaincus. L’entraîneur du club breton – Michel Der Zakarian – a convoqué un groupe 20 joueurs pour cette affiche face au vice-champion de France. Comme annoncé en conférence de presse, Haris Belkebla et Jere Uronen sont de retour. Le Titi Sébastien Cibois, Christophe Hérelle et Rafiki Saïd sont les seuls joueurs indisponibles pour cause de blessure.

Les compositions dans L’Equipe, Le Télégramme et Le Parisien

Possible Feuille de match du SB29/PSG

3e journée de Ligue 1 Uber Eats – Vendredi 20 août 2021 à 21 heures au stade Francis-Le-Blé | Diffuseur : Amazon Prime Video | Arbitre : Wattellier | VAR : Turpin

SB29 : Bizot – Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Brassier, Uronen – Mbock, Belkebla – Honorat, Faivre, Cardona – Mounié Remplaçants : Larsonneur, Bain, Duverne, Faussurier, Magnetti, Sow, Camblan, Le Douaron, Philippoteaux Entraîneur : Michel Der Zakarian

: Bizot – Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Brassier, Uronen – Mbock, Belkebla – Honorat, Faivre, Cardona – Mounié PSG : Navas – Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Diallo – Herrera, Danilo, Wijnaldum – Di Maria, Icardi, Mbappé Remplaçants : Donnarumma, Kehrer, Gueye, Dina-Ebimbe, Verratti, Draxler, Rafinha, Sarabia, Kalimuendo Entraîneur : Pochettino

: Navas – Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Diallo – Herrera, Danilo, Wijnaldum – Di Maria, Icardi, Mbappé

À noter que d’après un arrêté de la Préfecture du Finistère, “il sera interdit, le vendredi 20 août de 12h00 à 19h30, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel, d’accéder au Stade Francis Le Blé et de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies citées à l’article 1 et sur les dites voies elles-mêmes.”