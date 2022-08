Depuis que le mercato estival s’est lancé, le PSG possède toutes les peines du monde à mener à bien sa mission dégraissage. En effet, malgré la mise en place d’un groupe à part pour les dits indésirables, aucun départ n’a été acté pour l’heure outre celle d’Alphonse Areola. Mais une vente va se conclure dans les heures à venir, celle d’un titi extrêmement prometteur.

Arnaud Kalimuendo va changer d’air

En effet, auteur de deux bonnes saisons sous la tunique du RC Lens où il y avait été prêté, Arnaud Kalimuendo avait fait son retour au sein de son club formateur cet été. Dès lors, un certain flou persistait quant à son avenir à court terme. Car oui, quelques divergences d’opinion existeraient entre Christophe Galtier, impressionné par les qualités du joueur, et Luis Campos, qui souhaitait conclure une vente juteuse. Et ce sera finalement le décideur lusitanien qui aura eu gain de cause.

Arnaud Kalimuendo est arrivé ce matin en gare de Rennes. Il doit passer sa visite médicale aujourd’hui avant de s’engager avec le #SRFC. pic.twitter.com/apMYjcNKQW — Clément Gavard (@Clem_Gavv) August 11, 2022

En effet, l’annonce est tombée ce mercredi par le biais de plusieurs médias : le PSG et le Stade Rennais ont trouvé un terrain d’entente pour le transfert d’Arnaud Kalimuendo. Celui-ci se baserait sur une indemnité avoisinant les 25 millions d’euros, plus un pourcentage lors d’une éventuelle revente. Une transaction qui se confirme ce jeudi puisque le natif de Suresnes a été aperçu ce matin en terre rennaise, comme révélé par Clément Gavard, journaliste pour SoFoot. Toujours selon cette source, le titi devrait passer sa visite médicale dans l’après-midi avant de parapher son bail longue durée avec le club breton.