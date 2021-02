Bulka éloigné des terrains pendant plusieurs semaines avec Châteauroux

Après un premier prêt décevant au FC Cartagena (LaLiga 2), Marcin Bulka (21 ans / sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG) a été prêté à la Berrichonne de Châteauroux (Ligue 2) jusqu’à la fin de la saison. Titulaire lors de ses trois premières rencontres avec le club français, le Polonais de 21 ans devra cependant être éloigné des terrains pour plusieurs semaines. En effet vendredi dernier, le portier s’était blessé à l’entraînement à la veille du match face au Paris FC. Il y a quelques jours, le club de Ligue 2 a indiqué que Marcin Bulka souffrait “d’une entorse du ligament talo-fibulaire antérieure de la cheville droite“, une blessure qui l’éloignera des terrains pour “plusieurs semaines.”

Sur le site officiel de la Berrichonne de Châteauroux, Marcin Bulka s’est exprimé sur cette blessure. “Je suis très déçu de m’être blessé ! J’ai entendu un craquement pendant l’action… J’ai directement compris que c’était sérieux. C’est la plus grosse blessure de ma carrière. Je suis venu à Châteauroux pour jouer le plus possible et aider l’équipe à se maintenir dans ce championnat… Aujourd’hui je dois me concentrer sur ma rééducation pour revenir sur les terrains le plus vite possible afin de remplir l’objectif de l’équipe.” Après 26 journées de championnat, Châteauroux est toujours lanterne rouge de Ligue 2 (18 points), à 5 unités de Chambly (18e).

Statistiques 2020-2021 de Marcin Bulka