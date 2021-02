Genty : “C’est une semaine décisive”

Après une pause d’un mois en raison du Mondial 2021, le PSG Handball a débuté sa deuxième partie de saison avec une cadence infernale de quatre matches en une semaine. Ce jeudi, les Parisiens disputeront leur troisième rencontre avec un déplacement sur le terrain de Flensbourg (20h45), à l’occasion de la 13ème journée d’EHF Champions League. Avant ce match, le gardien du PSG Handball, Yann Genty, a évoqué cette rencontre importante face à l’équipe allemande, via le site officiel des Rouge et Bleu

“La victoire face à Kielce (37-26) a-elle relancé la course pour la première place ? Il faut continuer de remonter au classement et c’est ce qu’on fait. Collectivement, c’était peut-être notre meilleure prestation européenne. Kielce a un peu abdiqué, mais nous, nous n’avons rien lâché même lorsque nous menions largement. Il fallait montrer un beau visage et préparer la rencontre de Flensbourg,” a souligné Yann Genty. “Quel type de match face à Flensbourg ? Une rencontre serrée ! Même sans public, ce sera compliqué là-bas. Il y aura aussi de l’enjeu pour la première place. Il faudra qu’on mette les mêmes ingrédients que face à Kielce.”

Dans cet entretien, Yann Genty a également été questionné sur cette semaine spéciale avec les quatre matches au programme. “Même si c’était nouveau pour moi, c’est une habitude pour les internationaux. Au Mondial, nous avions un match tous les deux jours. C’est une semaine décisive ! Ensuite, nous recevrons Elverum et Szeged, ce ne sera pas facile non plus. D’autant que tout le monde veut progresser au classement. Je suis très heureux de participer à cette compétition. Je suis venu pour ça ! Il ne manque que le public…”