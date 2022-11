Campos : « Galtier mérite cette opportunité d’être au PSG »

Arrivé au PSG l’été dernier en tant que conseiller sportif, Luis Campos a choisi de faire venir Christophe Galtier sur le banc des Rouge & Bleu. Les deux hommes ont lié une très belle relation depuis leur passage commun à Lille. Le dirigeant portugais a tenu à rendre hommage à l’ancien coach lillois.

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC hier, Christophe Galtier a été dithyrambique envers Luis Campos, le conseiller sportif du PSG. « Il m’a transformé, sur l’approche de ce métier. Il m’a choisi avec Gérard Lopez à Lille, on a passé trois années extraordinaires. J’ai changé de façon radicale. » Les deux hommes ont noué une relation forte durant leur passage au LOSC entre 2017 et 2020. À l’origine de l’arrivée de Galtier au PSG, avec le président Nasser al-Khelaifi, le dirigeant portugais s’est aussi montré élogieux envers le coach parisien.

« On est très content de l’avoir dans ce projet »

« Je pense qu’il mérite cette opportunité d’être entraîneur d’un grand club comme le PSG. Il l’a gagné, pas à pas. Il mérite d’être là. On est très content de l’avoir dans ce projet, indique Luis Campos dans Rothen s’enflamme. Il est un entraîneur de projet, il comprend que le projet du club est plus important que lui. C’est un homme honnête, travailleur, sincère. On n’est pas tous les jours d’accord, mais en parlant, on arrive toujours à la solution. C’est un énorme plaisir de travailler avec lui tous les jours.«