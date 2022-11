Le PSG et ses onze internationaux sont partis à la Coupe du Monde et chacun auront l’ambition de soulever ce trophée.

Le Brésil fera partie des grands favoris pour la Coupe du Monde. Quart de finaliste en Russie lors de l’édition 2018 de la compétition, les Auriverde veulent ajouter une sixième à leur maillot, 20 ans après leur dernier sacre. Pour cela, ils pourront compter sur un Neymar d’un niveau exceptionnel depuis le début de la saison. Avec le Paris Saint-Germain, le Brésilien a inscrit 15 buts et délivré 12 passes décisives en 20 matches et est redevenu la pierre angulaire du collectif Rouge & Bleu. Fort de cette dynamique exceptionnelle, la Seleçao et ses joueurs sont heureux de retrouver leur capitaine dans une forme optimale. C’est le cas de Richarlison qui, dans un entretien pour Eurosport, s’est confié sur sa joie de disputer le mondial au côté de son idole :

« C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup, il est une véritable idole pour moi. Sur le terrain, c’est formidable de jouer avec lui car il est toujours là pour nous mettre dans une situation de but. Je l’admire tellement. Qu’on le veuille ou non, Neymar est un as, un joueur hors norme. Donc nous faisons tout pour qu’il se sente bien. »

Neymar, un joueur « plus détendu » selon Richarlison

Neymar a été salué et félicité à de nombreuses reprises par Christophe Galtier pour son professionnalisme et son sérieux depuis la reprise au mois de juillet. Le joueur semble effectivement physiquement être dans la forme de sa vie et retrouve des qualités que l’on pensait perdues. Toujours au cours de cette interview, Richarlison évoque la concentration et la détermination du numéro 10 parisien que ce soit lors des matches mais aussi des entraînements :

« Neymar est un joueur plus focalisé sur les matches. Il est plus détendu et plus léger mais quand il joue, il aime défier ses adversaire. A l’entraînement, on a parfois tendance à se faire plaisir pour que les choses se passent bien pendant les matches. »