Caio Henrique évoque l’intérêt du PSG

Il y a quelques semaines, un intérêt du PSG pour le latéral gauche de Monaco, Caio Henrique, avait été dévoilé. Dans une interview accordée à Goal, le Brésilien (23 ans) a évoqué cet intérêt. “Je suis très calme avec tout cela. J’essaie de ne pas m’impliquer et de me concentrer uniquement sur ce qui se passe sur le terrain et je le laisse ça entre les mains de mes représentants. Bien sûr, c’est un grand plaisir d’entendre parler de ces clubs très importants, mais j’ai les pieds sur terre et j’essaie toujours de faire de mon mieux, peu importe où je joue. Je suis très concentré et engagé envers le maillot que je porte, et cela ne changera jamais.”

L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a également été interrogé sur le joueur le plus difficile à défendre entre Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria. “C’est difficile d’en choisir un, ce sont trois joueurs spectaculaires. Mbappé a son explosivité et son dribble comme point fort, tandis que Neymar, en plus de son dribble, a beaucoup de capacité à trouver de l’espace. Di Maria est également difficile à affronter. Je pense que les trois créent en quelque sorte beaucoup de difficultés.”