Après plusieurs mois mouvementés, Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat avec le PSG, l’été dernier, jusqu’en 2025. Un choix surprenant pour certains notamment face au fort intérêt du Real Madrid, mais l’attaquant parisien veut marquer l’histoire des Rouge & Bleu.

À seulement 23 ans, Kylian Mbappé s’installe saison après saison comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Dès son plus jeune âge, le Bondynois a crevé les écrans et est aujourd’hui l’une des attractions dans le monde du football. Alors qu’il arrivait en fin de contrat en juin dernier et que le Real Madrid était prêt à l’accueillir, l’international français a décidé de prolonger l’aventure avec les Rouge & Bleu. Dans un entretien accordé à Sports Illustrated, le numéro 7 du PSG a donné les raisons de sa prolongation avec le club parisien. Il s’est également exprimé sur la Coupe du monde 2022 et sur le racisme subi après l’Euro 2021. Extraits choisis.

Pourquoi être resté au PSG cet été

« À Paris, la page est totalement blanche. Quelle opportunité ! Il faut penser différemment. Bien sûr, c’était plus facile d’aller à Madrid. Mais j’ai cette ambition. Je suis français. Je suis un enfant de Paris, et gagner à Paris, c’est quelque chose de vraiment spécial, vraiment spécial. Cela inscrit votre nom dans l’histoire de votre pays pour la vie. Vous pouvez rester ici pour avoir du succès. Pour nous, c’est un grand message, parce que lorsque j’ai annoncé que je restais, beaucoup de choses changent dans la mentalité des gens. Les gens commencent à dire : ‘Ouais, on n’a pas besoin de sortir. Vous n’avez pas besoin de quitter le pays’. »

L’appel du président Emmanuel Macron pour le convaincre de rester

« Il m’a appelé pour me dire : ‘Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d’écrire l’histoire ici. Tout le monde t’aime.’ J’ai répondu que j’appréciais, parce que c’était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez. »

La victoire en Coupe du monde 2018 avec les Bleus

« Cela a changé ma vie. Après cette Coupe du monde, tout était différent, parce que le monde entier était en train de regarder. Et quand vous faites quelque chose de bien, c’est la folie après. J’étais célèbre avant la Coupe du monde, mais pas comme ça. C’est devenu fou. Il m’a fallu du temps pour apprendre à rester calme. »

Le racisme subi après l’Euro 2021 suite à son penalty manqué face à la Suisse

« J’ai dit : ‘Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais pas jouer.’ Mais après, j’ai pris le temps de la réflexion avec toutes les personnes qui jouent avec moi et m’encouragent. Et je pense que ce n’est pas un bon message d’abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour beaucoup de monde. Je n’ai pas lâché l’équipe nationale parce que c’est un message à la jeune génération de dire: ‘On est plus fort que ça’. »

La Coupe du monde 2022

« Ma mentalité depuis que je suis jeune, c’est de toujours faire plus, de repousser les limites. Pour moi, ce n’était pas la fin quand j’ai gagné la Coupe du monde. C’était le premier chapitre de quelque chose de fou. C’est tellement difficile de gagner deux fois de suite. Mais si vous voulez écrire l’histoire, vous devez faire quelque chose que personne ne fait. Alors nous allons essayer. Je pense que nous avons une bonne équipe. Nous sommes un bon collectif. Le manager est le même. Et nous avons le pays derrière nous. »