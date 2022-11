Cet été, le PSG a tout tenté pour s’offrir les services de Milan Skriniar pour renforcer sa défense centrale. Mais l’Inter s’est montré intransigeant et n’a pas laissé filer son international slovaque. Malgré l’intérêt du PSG qui perdure, Skriniar devrait rester en Italie.

Durant le mercato estival, le nom de Milan Skriniar a été associé au PSG quasiment quotidiennement. À la recherche d’un défenseur central, les dirigeants parisiens avaient comme piste prioritaire l’international slovaque. En fin de contrat en juin 2023, il était intéressé par une venue à Paris et avait même trouvé un accord pour un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu. Il fallait donc que les deux clubs s’entendent. Mais les Milanais se sont montrés trop exigeants en demandant 80 millions d’euros pour Skriniar. Le PSG était prêt à monter à 70 millions d’euros. L’écart n’a pas été comblé et il est donc resté à l’Inter. Alors que les dirigeants parisiens seraient prêts à revenir à la charge cet hiver, Milan Skriniar ne souhaiterait plus quitter le club milanais.

Nouveau contact pour une prolongation

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport explique que de nouveaux contacts doivent avoir lieu ce mercredi entre l’entourage de Milan Skriniar et les dirigeants intéristes. Selon le quotidien sportif transalpin, la prolongation de contrat de l’ancien de la Sampdoria se rapproche. Il devrait signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027. Il toucherait un salaire de six millions d’euros par an. Pour rappel, l’une des raisons qui pousserait Skriniar à rester à Milan, sa femme. Elle se plaît en Italie et ne voudrait pas s’installer à Paris.