Ce mardi, Christophe Galtier a livré un entretien exclusif à RMC. Et après la première partie portant sur la MNM, voici la seconde partie du passage du coach parisien.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Christophe Galtier se sent comme un poisson dans l’eau au PSG. Dès qu’il en a l’opportunité, le technicien affiche en effet sa joie d’être en poste en terre parisienne. Ajoutez à cela des résultats qui tiennent largement la route depuis son intronisation, et vous comprenez que son idylle débute parfaitement. Reste à savoir si cela pourra réellement perdurer. Un premier élément de réponse sera donc à scruter lors de la double confrontation face au Bayern Munich en huitièmes de finale.

En attendant, Christophe Galtier a délivré quelques mots à RMC. L’occasion pour lui de faire un premier court bilan, mais également de se projeter sur le futur et de faire un gros point tactique. Morceaux choisis

Son premier bilan

« Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, J’ai un groupe de grande qualité, avec lequel je prends plaisir à travailler. Il y a une grande attente autour du PSG. Depuis le début de la saison, j’ai des joueurs présents au quotidien, qui se sont bien préparés en amont, qui ont une grande envie de réaliser quelque chose ensemble. C’est très important, ça a été un des axes importants de mon travail. Sur ces 15 premières journées, on a des statistiques extrêmement intéressantes. On est devant, on est invaincus ».

L’abandon de la défense à trois

« Il a fallu travailler sur un seul système au départ. C’était très clair avec Luis Campos. Il fallait un schéma différent à la saison dernière. Au fur et à mesure, je l’ai fait évoluer pour deux raisons. La première : nous avons recruté trois milieux de terrain. Ils sont arrivés très tard dans la préparation, avec des degrés de forme très différents. (…) Ce système (celui à trois défenseurs, NDLR) a ses limites, notamment en ce qui concerne les deux milieux ».

Les explications tactiques sur le passage en 4–3-3

« On pouvait créer de grosses situations, mais on pouvait en subir également énormément. En bloc bas, la moindre faute donne un coup franc, un corner. J’attendais le retour en forme athlétique des milieux. Je savais qu’on allait changer de système. J’ai pris la décision de changer de système avant Marseille. Pour avoir plus de densité dans l’entrejeu, afin de récupérer le ballon bien plus haut. Mais aussi pour que nos trois fantastiques, comme j’aime les appeler, puissent se retrouver chacun dans leur zone préférentielle. (…) Quand vous avez Verratti et Danilo, ça vous donne plusieurs possibilités ».

Son choix de rejoindre le PSG

« Quand Luis Campos m’a parlé de ce sujet, la première personne concernée a été mon épouse. Je lui ai dit qu’il fallait que j’arrête mon métier si je refusais le PSG. Quand vous avez cette opportunité, il faut y aller. Je remercie mon président, qui a été très clair dès le début sur son choix. Quand il a décidé de me choisir, j’étais évidemment très heureux. C’est une opportunité pour moi, d’autant plus pour un coach français ». »

Sur l’accueil de sa nomination

« J’ai entendu quelqu’un dire qu’on attendait George Clooney et que c’est Dany Boon qui est arrivé. Je souhaite à beaucoup de personnes d’être Dany Boon… J’ai été choisi par le président. Luis Campos voulait que je vienne. Je me sens légitime. »

Sa relation avec Luis Campos

« Il m’a transformé, sur l’approche de ce métier. Il m’a choisi avec Gérard Lopez à Lille, on a passé trois années extraordinaires. J’ai changé de façon radicale. »

Le mercato hivernal

« On va voir, c’est très difficile de se projeter. La rencontre face au Bayern, c’est dans trois mois. Le mercato d’hiver, on va voir ce qu’il va se passer. Hier, j’étais à l’UEFA dans une réunion avec d’autres entraîneurs. On est tous dans l’attente de savoir ce qu’il va se passer pendant la Coupe du Monde« . On ne peut pas tout doubler, tout tripler, le groupe a besoin de bien vivre ensemble. Ce n’est pas évident. On a de très bons jeunes aussi, Bitshiabu, Zaïre-Emery… C’est aussi ça le projet ».