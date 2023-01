Ce lundi soir, le PSG a validé son ticket pour les huitièmes de finale de Coupe de France en l’emportant largement face au Pays de Cassel (0-7). Et une chose a retenu l’attention durant ce match : le brassard porté par Kylian Mbappé.

Cela a retenu l’attention car c’est la toute première fois depuis cinq ans et demi qu’il est au PSG qu’il porte le capitanat de la sorte. Un état de fait qui a suscité de vifs débats lorsque Christophe Galtier a expliqué en après match : « C’était défini comme ça depuis le début de la saison. J’avais décidé que Kylian devait être le second capitaine. Il est resté au PSG et il méritait d’avoir ce brassard quand Marqui n’est pas là. » Une prise de parole qui a fait entendre à certains médias que Kylian Mbappé était désormais le seul vice-capitaine dans le navire. Dans la foulée, Presnel Kimpembe a réagi : « Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision. Ceci est complètement faux. Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club », a-t-il exposé sur ses réseaux sociaux.

Un épisode sans conséquences notables

Ce jour, le journal L’Équipe fait un petit point sur ce malentendu. Car oui, cela ne serait tout simplement qu’une erreur de communication de la part de Christophe Galtier. Une source proche du coach a notamment glissé à L’Équipe : « Il y a quatre vice-capitaines : Kimpembe, Verratti, Ramos et Mbappé, sans ordre de préférence. Lundi, Verratti et Kimpembe étaient forfaits, il restait Mbappé et Ramos. De par son ancienneté et ce qu’il représente dans ce projet, Kylian était donc capitaine. » De quoi y voir un petit peu plus clair.

🚨 | Les dirigeants du PSG avaient évoqué – en interne – la possibilité de proposer le brassard de capitaine à Kylian Mbappé… Ce dernier avait décliné la proposition ! ©️❌



📲 L’Équipe pic.twitter.com/1xM582eZjU — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 25, 2023

D’ailleurs, suite à ce fâcheux épisode, L’Équipe nous apprend que Christophe Galtier et Presnel Kimpembe ont échangé tous les deux au cours des dernières heures. De quoi remettre cette situation à plat. Rien n’a donc évolué : ils sont bel et bien quatre à se partager ce brassard de vice-capitaine. Toujours selon cette source, les deux hommes estiment que « cet épisode est clôt ». De plus, le technicien francilien serait, depuis son intronisation, grandement impressionné « par son implication, son attitude positive et dynamique au sein du groupe. » Enfin, en plein pourparlers afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger l’an passé, le board rouge et bleu avait proposé le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, nous relate encore L’Équipe. Une proposition repoussée par le principal intéressé.