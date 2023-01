Rayan Cherki au PSG ? Le grand oui de Jérôme Rothen

Le PSG s’intéresserait à Rayan Cherki, l’espoir de l’OL. Une piste qui a pu en surprendre plus d’un.

C’est la grosse information du jour : le PSG aurait fait son choix et souhaiterait remplacer Pablo Sarabia par Rayan Cherki. Une première offre rouge et bleu aurait même déjà été formulée. De son côté, l’OL pourrait se laisser convaincre par une somme conséquente, malgré le démenti de Jean-Michel Aulas.

« Cela valorise le championnat de France »

En attendant de voir si cette piste se confirmera, plusieurs suiveurs de la planète football ont livré leur avis sur cette rumeur. Et si certains affichent leur perplexité, ce n’est nullement le cas de Jérôme Rothen. Au contraire, sur les ondes de RMC, ce dernier a fait part de son enthousiasme devant l’approche annoncée du PSG pour Rayan Cherki : « Pour un club comme le PSG, qui domine le championnat de France, je trouve cela bien de vouloir miser sur un jeune joueur. Un jeune joueur prometteur, talentueux et Français. Cela valorise le championnat de France et cela peut aider, dans le même temps, un club comme Lyon qui, financièrement, est en difficulté. L’OL l’a fait à son époque : aller chercher les meilleurs joueurs de la Ligue 1. Le PSG est dans cette optique et je dis oui. »