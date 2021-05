Manuel Locatelli, milieu de terrain de Sassuolo (23 ans), a accordé un entretien à l’équipe.fr hier expliquant qu’il ne serait pas contre rejoindre le PSG et ses coéquipiers en sélection italienne, Marco Verratti, Alessandro Florenzi et Moise Kean. Son club ne serait pas contre le laisser partir et explique avoir déjà reçu des offres importantes par la voix de Giovanni Carnevali, son directeur sportif. “Locatelli avait des demandes aussi la saison dernière, nous voulions le garder et ce choix nous donne de très bons résultats. Il est normal qu’un joueur de sa valeur attire également l’attention de clubs étrangers, assure Carnevali dans une interview accordée à DAZN Nous avons reçu des demandes importantes et nous évaluerons avec le garçon la meilleure solution pour l’avenir.“