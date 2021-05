Clément Turpin arbitre de PSG / Reims

Après sa victoire contre Montpellier (2-2, 5 t.a.b à 6) en demi-finale de Coupe de France, le PSG retrouve la Ligue 1 dimanche soir avec la réception de Reims dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Un match important pour le PSG qui peut encore conquérir le titre de champion de France, le 10e de son histoire. Une rencontre qui sera arbitrée par Clément Turpin. L’homme en noir sera assisté par Nicolas Danos et Cyril Gringore. Mehdi Mokhtari officiera en tant que quatrième arbitre. Thomas Leonard et Christian Guillard se sont vus confier la VAR. L’arbitre de 38 ans arbitra pour la quatrième fois le PSG cette saison en Ligue 1 après la victoire contre Nîmes (0-4, 7e journée), la défaite contre Monaco (3-2, 11e journée) et la victoire contre Lyon (2-4, 30e journée). En 17 matches de Ligue 1, Monsieur Turpin a distribué 55 cartons jaunes et 8 cartons rouges.