Sanfourche : “Avec Mbappé, on est quand même habitué à des démonstrations de manière régulières”

Hier soir, Kylian Mbappé a été l’acteur principal de la qualification du PSG pour la finale de Coupe de France. Auteur d’un doublé face à Montpellier (2-2, 5 t.a.b à 6), l’international français a effectué un retour fracassant après une dizaine de jours d’absence en raison d’une contracture au mollet. Pour Philippe Sanfourche, le numéro 7 parisien a parfaitement profité des faiblesses défensives du MHSC.

“Avec Kylian Mbappé, on est quand même habitué à des démonstrations de manière régulières, qui plus est cette année et contre des équipes autrement plus costauds que Montpellier, sans leur faire offense. Oui, il y a des doutes qu’il a levé. Les carences défensives de Montpellier n’enlèvent rien à la performance de Mbappé. Mais c’est vrai que l’image du deuxième but, il est à la course avec des garçons comme Hilton, Congré ou Savanier. On ne peut pas dire que ce soient des références d’explosivité et de rapidité”, a commenté Philippe Sanfourche sur le plateau de l’EDS. “On sait que Mbappé joue sur ses forces mais c’est quand même la validation que sa blessure est terminée et surtout qu’il l’a digérée de manière à pouvoir faire ces accélérations répétées. C’est quand même de très bon augure pour la suite. Je n’avais pas de doute sur sa condition physique. Lui-même et le club n’auraient pas pris le risque de le faire jouer en étant un peu blessé. En revanche, je me disais qu’il pouvait avoir une petite retenue naturelle pour ne pas enchaîner les sprints comme il l’a su finalement le faire et en plus quasiment jusqu’à la fin du match (remplacé à la 82e minute par Moise Kean).”