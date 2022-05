Le PSG communique sur la blessure de Barbora Votikova

En cette fin de saison 2021-2022, les Féminines du PSG auront pour objectif de remporter la Coupe de France face à Yzeure (D2) le 15 mai prochain. Décrochées en championnat (cinq points de retard sur l’OL à 3 journées de la fin) et récemment éliminées en demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League, les Parisiennes se concentreront sur cette coupe nationale. Mais, l’entraîneur parisien, Didier Ollé-Nicolle, ne pourra pas compter sur Barbora Votikova.

Fin de saison pour Votikova

Après ses multiples erreurs lors de la défaite parisienne en demi-finale aller de l’UWCL face à l’OL (2-3), Barbora Votikova avait de nouveau été alignée lors de la confrontation retour au Parc des Princes. Cependant, l’internationale tchèque avait dû quitter ses partenaires à la pause en raison de douleur au genou droit. Et ce mardi, le PSG a communiqué sur la blessure de la portière de 25 ans, suite à des examens médicaux passés ce lundi. « La gardienne du Paris Saint-Germain souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et ne pourra pas rejouer d’ici la fin de saison avec le club de la capitale. » Sans surprise, la saison de Barbora Votikova, sous contrat jusqu’en 2023, est terminée. « Le Paris Saint-Germain apporte tout son soutien à Barbora et lui souhaite le meilleur rétablissement possible », conclut le club parisien dans son communiqué médical. Avec ce forfait, Didier Ollé-Nicolle devra désormais confier cette place de titulaire à Charlotte Voll ou Constance Picaud, qui revient récemment d’une rupture des ligaments croisés contractée en début de saison.