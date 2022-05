Casemiro sur le départ, une opportunité pour le PSG ?

Sacré champion il y a maintenant un peu plus de 10 jours, le PSG se prépare déjà pour la saison prochaine. Décevant en Ligue des Champions, en Coupe de France et collectivement dans son ensemble, le Paris Saint-Germain devrait procéder à pas mal de changements cet été, que ce soit sur le banc de touche ou encore sur le terrain. Du côté du Real Madrid, on voudrait aussi faire venir du sang neuf, et donc se séparer de certains cadres de l’effectif.

Un milieu vieillissant qui fait réfléchir

En effet comme l’indique le média Auriverde UOL Esporte, le Real Madrid voudrait rajeunir son célèbre milieu de terrain Kroos (32 ans), Modric (36 ans) Casemiro (30 ans). Le Brésilien est celui qui serait poussé vers la sortie bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’en 2025 il y a près d’un an. Ce dernier ayant la plus grosse valeur marchande par rapport à ses deux autres coéquipiers, et en cas de belle offre, le Real Madrid pourrait réinvestir son argent sur un joueur comme Tchouameni ou encore Guimares. UOL Esporte explique que le transfert de Casemiro pourrait rapporter aux alentours de 50 M€ à la “Casa Blanca”. Parmi les potentiels prétendants, la Juventus et le PSG font partie des “courtisans régulièrement cités” indique le média, sans toutefois donner davantage de détails.