Confirmation de l’intérêt prononcé du PSG pour Pogba

Le PSG a été sacré champion de France ce dimanche soir face au RC Lens suite à un match nul concédé dans les dernières minutes (1-1). Si le club de la capitale a remporté le dixième titre en Ligue 1 de son histoire, il travaille aussi sur son prochain mercato pour améliorer davantage son effectif après une saison décevante.

Parmi les dossiers chauds de l’été à venir, Paul Pogba semble se diriger vers un départ libre de Manchester United. Le joueur, qui a fait part de son mécontentement à de nombreuses reprises, devrait s’engager dans un nouveau club sans que celui-ci ne paye la moindre indemnité de transfert. Si le PSG est souvent cité comme la probable destination de l’international français, le joueur n’aurait toujours pas pris sa décision finale selon Dharmesh Sheth de Sky Sports News. Le journaliste du média anglais explique que le milieu de terrain n’aurait donc toujours pas choisi sa future destination. Parmi les clubs intéressés, on retrouve le Real Madrid, Barcelone, le PSG et la Juventus. Sa décision finale se porterait principalement sur un « choix sportif » et la “Pioche” ne fermerait pas la porte à un nouveau séjour en Premier League. On apprend par ailleurs que Pogba n’aurait pas reçu de nouvelle offre de contrat de la part de Manchester United depuis… l’été dernier. S’il va ailleurs en Europe, il est “peu probable” qu’il reçoive plus d’argent que ce que United lui avait proposé. Ce mardi dans la journée, le spécialiste mercato Santi Aouna avait indiqué sur les réseaux sociaux que le PSG avait bien proposé officiellement un contrat au joueur, sans pour autant indiqué si ce dernier l’avait accepté ou non. Ce dossier reste véritablement ouvert.