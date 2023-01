Ce vendredi soir, le PSG et Châteauroux se faisaient face sur la pelouse du stade Gaston-Petit dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. Une partie qui a tourné à l’avantage des Parisiens (1-3).

Avec une équipe très remaniée, le PSG a assuré l’essentiel face aux Castelroussins. Hugo Ekitike, Juan Bernat et Carlos Soler ont été les buteurs côté Rouge et Bleu. Une rencontre qui a également été l’occasion de voir évoluer de jeunes talents parisiens. Ils étaient trois à jouir d’une place de titulaire : El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi. Trois titis qui ont affiché un niveau des plus intéressants.

Une incroyable série

Et au lendemain de ce succès précieux, le PSG, via son site officiel, a mis en exergue quelques chiffres liés à cette partie. Ainsi, le club de la capitale a confirmé son statut en Coupe de France. C’est simple, depuis la saison 1990-1991, les Rouge et Bleu n’ont jamais connu la défaite au stade des 32es de finale. Le PSG atteint donc les 16es de finale pour la 33e fois consécutive. Le bilan est tout simplement ahurissant : 47 victoires et 5 défaites en 52 32es de finale de Coupe de France. C’est la seule équipe hexagonale qui possède un tel bilan.

Du côté des individualités, Hugo Ekitike a trouvé la faille face à Châteauroux pour l’ouverture du score. Muet lors de ses 11 premières apparitions, le longiligne attaquant a enchaîné son troisième but sur ses quatre derniers matches. La machine monte en régime. Buteur lui aussi, Carlos Soler est devenu le seul quatrième meilleur buteur parisien avec quatre réalisations. Il est cependant bien loin des trois premiers, à savoir Kylian Mbappé (20 buts), Neymar Jr (15 buts) et Lionel Messi (12 buts).

💪Vitinha 🇵🇹homme du match

👶Zaïre-Emery et Gharbi au top

🥶Carlos Soler et Pablo Sarabia 🇪🇸dans le dur



Enfin, pour ce qui est des titis parisiens, ils se sont également illustrés. Ismaël Gharbi a, par exemple, délivré une passe décisive pour Hugo Ekitike. Le joueur de 18 ans a donc été décisif pour la première fois en professionnel. Quant à lui, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur du PSG a débuter un match officiel à l’âge de 16 ans, 9 mois et 29 jours, supplantant Mamadou Sakho (17 ans et un jour).